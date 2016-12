Blog do Matias

Mais uma vítima deste trágico 2016, George Michael, que morreu ontem, no dia de Natal, aparentemente parece não pertencer ao mesmo panteão dourado que reuniu David Bowie, Prince e Leonard Cohen com o passar do ano. Mas, sim, o jovem de parcos 53 anos é um ícone de semelhante estatura. O que talvez tenha a ver com a natureza de sua musicalidade – compositor refinado e popular ao mesmo tempo (características quase excludentes hoje em dia), ele exaltou as culturas dance e gay e ele elevou a música pop a outro patamar.

George Michael era Pop com “P” maiúsculo – “P” de popular. Músicas reconhecíveis por diferentes gerações, refrões que todos nós sabemos cantar, um buquê de hits que poucos conseguem equiparar. Mesmo com a fugaz dupla Wham!, com quem lançou apenas dois discos ao lado de Andrew Ridgely no meio dos anos 80, já havia deixado sua marca, enfileirando músicas que estão no tecido musical dos anos 80, como a irresistível “Wake Me Up Before You Go-Go”, “Everything She Wants”, a primeira versão de “Freedom”, “Last Christmas” e a imortal “Careless Whisper”, que, por um capricho de algum executivo de gravadora, foi relançada como música solo (abrindo com o clássico solo que, na versão original, entrava só pela metade). Mas a versão original da balada que George Michael compôs aos 17 anos havia sido registrada ainda na dupla que o apresentou ao planeta.

Sua carreira solo, no entanto, não deixa dúvidas. Um rosário de hits que embalou a virada dos anos 80 para os anos 90 com finesse e personalidade, levando para as massas conceitos que, se lançados por outros artistas, talvez não tivessem o impacto que tiveram. “Freedom 90″, “Faith”, “Heal the Pain”, suas versões para “Killer”, “Papa Was a Rolling Stone” e “As”, “Too Funky”, “I Want Your Sex” – é música para não deixar ninguém parado. A imagem que criou para si mesmo – um galã sofisticado que não tinha pudor em descer até o chão – foi o principal veículo para suas canções, mas elas, por si só, eram pérolas que poderiam ter sido escritas por Elton John e Freddie Mercury, dois dos maiores ídolos de George Michael, sem precisar se ater à fórmula ou à estética do rock.

Essa é uma de suas grandes contribuições para a nossa cultura: um compositor vigoroso e requintado que abandonava as amarras do rock em busca de uma nova musicalidade. Ele a encontrou na pista de dança e foi um dos grandes nomes – ao lado de outros titãs dos anos 80, como Michael Jackson, Prince e Madonna – a reinventar a dance music como uma das principais linguagens na transformação musical que aconteceu durante os anos 90. Se esta cultura não é mais vista como subproduto pop ou como uma cena descartável, é inegável a importância de George Michael nesta transição.

Isso sem contar seu papel como baladeiro – e não estou falando de noitadas e sim de grandes composições quase em sua maioria compostas ao piano. Compositor escolado na tradição da canção do século passado, escreveu baladas que, sozinhas, já garantiriam seu status ao lado de nomes como Irving Berlin, Hoagy Carmichael & Stuart Gorrell, Stephen Sondheim, Billy Joel, Leonard Bernstein, Carole King, Elton John e Paul McCartney. “Father Figure”, “One More Try”, “Jesus to a Child”, “Older”, “Kissing a Fool” – música para embalar corações apaixonados ou despedaçados.

E há, claro, toda a questão ligada à sua sexualidade. George Michael passou grande parte de sua carreira escondendo sua orientação sexual, que era clara para seus fãs e detratores – o ícone tornou-se inclusive sinônimo derrogativo para os gays. Não é exagero dizer que ele foi tão – ou mais – importante para seus pares que Madonna. Enquanto a cantora norte-americana abraçava a cultura gay como ponta de uma transformação social que finalmente saía do armário nos anos 90, George preferia colocar-se acima desta discussão, talvez por considerá-la irrelevante para sua carreira. Mas seus fãs sabiam que não era e o abraçaram desta forma, mesmo que ele não quisesse transformar-se em uma bandeira deste movimento.

Talvez tenha sido melhor assim. Deixando sua vida pessoal fora, ele reforçou a importância de sua grande musa – a música. E, com tantos hits e canções grudadas em nosso inconsciente coletivo, talvez ele possa ser resumido na versão que fez em 1990 para o quase-hit “Freedom”, catapultando-a para uma das músicas mais emblemáticas de nossa era. Uma música que foi lançada sem a presença do cantor no videoclipe, contrariando todas as exigências do mercado de entretenimento da época. Saindo de cena, ele deixava a música brilhar sozinha. E a letra, que traduzo

I won’t let you down

I will not give you up

Gotta have some faith in the sound

It’s the one good thing that I’ve got

I won’t let you down

So please don’t give me up

Because I would really, really love to stick around

Heaven knows I was just a young boy

Didn’t know what I wanted to be

I was every little hungry schoolgirl’s pride and joy

And I guess it was enough for me

To win the race, a prettier face

Brand new clothes and a big fat place

On your rock and roll TV

But today the way I play the game is not the same, no way

Think I’m gonna get me some happy

I think there’s something you should know

I think it’s time I told you so

There’s something deep inside of me

There’s someone else I’ve got to be

Take back your picture in a frame

Take back your singing in the rain

I just hope you understand

Sometimes the clothes do not make the man

All we have to do now

Is take these lies and make them true somehow

All we have to see

Is that I don’t belong to you

And you don’t belong to me

Freedom

I won’t let you down, freedom

I will not give you up, freedom

Gotta have some faith in the sound

You got to give what you take

It’s the one good thing that I’ve got, freedom

I won’t let you down, freedom

So please don’t give me up, freedom

Cause I would really, really love to stick around

Heaven knows we sure had some fun boy

What a kick just a buddy and me

We had every big-shot goodtime band on the run boy

We were living in a fantasy

We won the race, got out of the place

Went back home got a brand new face for the boys on MTV

But today the way I play the game has got to change oh yeah

Now I’m gonna get myself happy

I think there’s something you should know

I think it’s time I stopped the show

There’s something deep inside of me

There’s someone I forgot to be

Take back your picture in a frame

Take back your singing in the rain

I just hope you understand

Sometimes the clothes do not make the man

Well it looks like the road to heaven

But it feels like the road to hell

When I knew which side my bread was buttered

I took the knife as well

Posing for another picture

Everybody’s got to sell

But when you shake your ass

They notice fast

And some mistakes were build to last

That’s what you get

I say that’s what you get

That’s what you get for changing your mind

And after all this time

I just hope you understand

Sometimes the clothes do not make the man

I’ll hold on to my freedom

May not be what you want from me

Just the way it’s got to be

Lose the face now

I’ve got to live

Valeu por tudo George Michael. Descanse em paz.